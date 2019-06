In tre l’hanno accerchiata e violentata: incubo a Milano per una turista inglese

Una turista di 44 anni ha denunciato di essere stata aggredita e violentata la scorsa notte a Milano. Era in visita a Milano e ha detto di essere stata derubata del portafogli durante una serata passata in alcuni locali sui Navigli. Era stata portata al Policlinico perché trovata in stato di alterazione. Qui la donna ha raccontato una storia ben più grave del furto del portafogli: ha infatti denunciato ai carabinieri della Compagnia Duomo un atto di stupro ai suoi danni. La turista inglese, che a Milano si trova ospite di un ostello del centro, è stata trasferita alla clinica Mangiagalli, specializzata in questo genere di reati, per accertamenti specifici.

Secondo la ricostruzione circa tre ore dopo la presunta violenza sessuale, la donna si trovava in Conca del Naviglio; ha chiamato il 112 solamente alle 6 di domenica mattina. Secondo quanto raccontato, la sventurata sarebbe stata accerchiata da tre loschi individui, i quali l’avrebbero derubata del portafogli e dei documenti di riconoscimento, mentre aveva con sé il proprio cellulare con cui ha chiamato le forze dell’ordine. Molte zone di Milano sono fuori controllo. Ci viene in mente la foto sorridente de sindaco Sala con i calzini arcobaleno. Siamo infatti nella settimana che Milano dedica ai diritti Lgbt. Sarebbe il caso di sorridere di meno e pensare ai diritti di un’intera città che chiede sicurezza.

Le indagini

Gli inquirenti stanno indagando sugli ultimi contatti avuti dalla vittima Al momento la dinamica dell’aggressione, come le fasi della stessa serata della donna, è ancora in corso di ricostruzione. Non si sa ad esempio da quanti giorni la turista fosse a Milano e i carabinieri stanno cercando di capire chi abbia frequentato. La donna pare sia in viaggio da sola. È ospite in una struttura nella zona di piazzale Loreto. La turista inglese avrebbe dovutodovrebbe tornare in patria tra poche ore.