Immigrata nuda sull’albero sputa sui passanti e crea il caos a Napoli (video)

Completamente nuda, è salita su un albero in piazza Vittoria, nella zona di Chiaia, creando scompiglio. Protagonista della vicenda, una migrante di origine africana, che è stata colta da un raptus. È accaduto a Napoli, nella tarda mattinata di martedì 4 giugno. La donna ha cominciato a lanciare rami e a sputare sui passanti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che con l’impiego di una scala hanno provato a far scendere la donna. Molti i curiosi in piazza, che hanno ripreso la scena. ha cominciato a lanciare rami e a sputare sui passanti.

Cosa sappiamo della donna nuda sull’albero

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del Fuoco, che con l’impiego di una scala hanno provato a far scendere la migrante nuda. Molti i curiosi in piazza, che hanno ripreso la scena. La donna, secondo il sito VesuvioLive, sarebbe una straniera di 30 anni, che già in passato ha dato gravi segni di disagio psichico. Soprattutto d’estate, non è raro che nelle grandi città si verifichino episodi del genere. A Roma, ad esempio, fatti del genere sono quasi all’ordine del giorno e sono ormai pressoché ignorati dai media nazionali.