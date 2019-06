Imma Battaglia: questo governo è pieno di omosessuali ipocriti, la Bongiorno si veste da uomo più di me…

“Questo governo è un governo pieno di gay ipocriti e nascosti, pieno zeppo…”. Lo dice Imma Battaglia, storica attivista del movimento Lgbt, al Roma Pride in un video curato da Flavia Amabile per La Stampa.

E continua dicendo che ci sono “ministri, sottosegretari, portaborse, che dovrebbero stare qua e sarebbero più di noi”. Politici che non avrebbero dichiarato la loro omosessualità secondo Imma Battaglia. Poi l’affondo diretto: “Voglio sapere perché a me mi dicono che mi vesto da uomo e alla Giulia Bongiorno non glielo dice nessuno. Lei si veste più da uomo di me, perché?”.

Imma Battaglia ha partecipato alla manifestazione con la compagna Eva Grimaldi, con la quale si è da poco unita in un’unione civile. La Grimaldi ha poi pubblicato le foto del Gay Pride di Roma su Facebook con questo commento: “Facciamo la storia facendo l’amore. Il nostro primo #romapride da #spose””. E ancora: “Noi siamo una famiglia”.

