Il siluro di Ascani: «Zingaretti, prova a dire una parola sulle toghe» (video)

Salvare il “soldato Lotti” impallinando il “generale Zingaretti”. La linea dei renziani rispetto allo scandalo delle nomine in magistratura e al coinvolgimento dell’ex ministro per lo Sport è chiara. E loro non mancano occasione per ribadirla. Così, parlando della vicenda nello studio di Agorà, dopo aver derubricato a piccola cosa le azioni di Lotti e averne cantato le lodi per la «decisione generosa» dell’autosospensione, Anna Ascani si è lanciata all’attacco di Zingaretti.

«Zingaretti dica una cosa»

«Se si pensa di risolvere la questione Csm parlando di Lotti si guarda il dito e non la luna», ha sostenuto la vice presidente del Pd. Indice puntato, quindi, contro il segretario. «Non ha detto una parola. Il vero problema di questa vicenda per il Pd è che ha parlato chiunque, ma non il segretario del Pd». «Non mi aspetto che parli di Lotti, ma – ha incalzato Anna Ascani – che dica cosa pensa su questo tema, sulla commistione tra politica e magistratura, e qual è la sua proposta, anzi la nostra perché è il mio segretario, nella riforma della giustizia». «Una parola su questo forse è bene che il segretario eletto del Pd la dica», ha proseguito la renziana, secondo la quale «gli elettori la aspettano».