Il Pd finanzia (con i soldi pubblici) lezioni di arabo alle elementari. Genitori infuriati

Lezione di arabo in una scuola elementare di Cernusco sul Naviglio. Ed è scontro. Il caso è scoppiato, come si legge sul Giorno, per una lezione pagata con i fondi gestiti dal Comune a trazione Pd e affidata a un insegnante madrelingua. Ufficialmente la lezione di arabo aveva scopo di aiutare una piccola di origini egiziane. «Qui non sono gli arabi che imparano l’italiano, ma il contrario: è un mondo che va alla rovescia», ha detto la consigliera della Lega Paola Malcangio. Per il municipio la spesa si aggira – per quattro ore di impegno – intorno ai 120 euro. «Un intervento che non rientra nei casi di mediazione culturale, cui sono destinati i soldi pubblici, è urgente una spiegazione – ha insistito l’esponente del Carroccio – Il denaro serve ad aiutare chi arriva a integrarsi e a sostenere ragazzini che hanno forti difficoltà linguistiche. Questa operazione improvvisata non rientra in nessuno dei due casi, la piccola di origini egiziane per cui è stata organizzata è nata qui e parla benissimo italiano».

Lezione di arabo a scuola, la protesta dei genitori

Imbufaliti i genitori degli alunni della scuola. Tutto è partito dalla segnalazione di alcuni genitori dopo che una bambina di seconda classe ha raccontato di aver imparato a scrivere il suo nome in arabo. «Volevano capire il fondamento della scelta dell’istituto Montalcini», ha spiegato Malcangio al Giorno. «Sono stati spesi i soldi del Distretto didattico, destinati a più Comuni, utilizzati per un’azione fra l’altro discriminatoria. In città esistono altre comunità numerose, i cinesi per esempio. Perché non fare una lezione sugli ideogrammi?».