Il matrimonio lesbo di Eva Grimaldi e Imma Battaglia diventa uno show tv

Il matrimonio di Eva Grimaldi con Imma Battaglia arriva domani in prima serata su Real Time, con il racconto del wedding planner Enzo Miccio, che lo ha organizzato. n prima tv assoluta un nuovo appuntamento all’insegna dei fiori d’arancio. L’appuntamento è alle 21.10 sull’emittente visibile al canale 31 del digitale terrestre (su Sky ai canali 160 e 161, e su Tivùsat al Canale 31) che si è assicurata la trasmissione in esclusiva. Dopo una storia d’amore durata più di 7 anni, Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno pronunciato il fatidico “sì”, e per realizzare la cerimonia dei loro sogni si sono affidate alla guida esperta di Enzo Miccio. A fare da cornice – per rendere ancora più unico quel giorno – il sofisticato e pluripremiato Resort & Spa dello chef Antonello Colonna, immerso nel verde della campagna romana. Attraverso lo sguardo competente e ironico del wedding planner e quello delle promesse spose, si ripercorreranno i momenti più significativi ed emozionanti che hanno portato alla realizzazione del grande giorno. Le telecamere mostreranno tutti i dettagli dei preparativi, svelando retroscena e curiosità sulla cerimonia evento. La trasmissione, della durata di 60 minuti, è prodotta da Jumpcutmedia di Milano per Discovery Italia.