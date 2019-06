Il deputato leghista attacca la rivale del Pd con la gogna su Fb. Ballottaggio di fuoco a Vercelli

A Vercelli il 9 giugno si voterà al ballottaggio per scegliere il sindaco: i candidati sono l’uscente Maura Forte del Pd e Andrea Corsaro della Lega. La polemica politica corre anche sui social e ne diventa protagonista involontaria propria l’esponente dem Maura Forte: il tutto grazie a un post del deputato leghista Paolo Tiramani che pubblica su Fb, una accanto all’altra, due immagini della candidata del Pd. In una è truccata, sorridente e ben pettinata (la dicitura sopra la foto è: quello che ti vogliono far credere),nell’altra – col titolo: la verità – la donna ha un’espressione spenta, colorito grigiastro, sguardo stanco e vuoto. Insomma non è certo una bellezza. Una gogna sessista, si indignano gli avversari di sinistra di Corsaro. Sicuramente di cattivo gusto, aggiungiamo noi. Anche se da sinistra non hanno la coscienza a posto, basti ricordare le accuse a Giorgia Meloni per il ricorso spregiudicato ai miracoli estetici prodotti col photoshop. Ovviamente, sulla bacheca Fb di Tiramani segue dibattito. E va detto che il leghista non ci fa una bella figura. Gli avversari hanno fatto lo stesso e forse anche di peggio? Non è questo che può legittimare il bullismo da tastiera.