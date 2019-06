I politici sui temi della maturità: Lupi promosso, Boldrini bocciata su Dalla Chiesa (video)

Un servizio televisivo di Stasera Italia coinvolge alcuni politici sulle tracce della prima prova dell’esame di maturità: si parte con la più famosa poesia di Ungaretti. “Si sta come d’autunno…”. Completano subito il verso Maurizio Lupi e Dario Franceschini, che ne conoscono anche l’autore. Sul generale Dalla Chiesa buio totale da parte dei politici interpellati. E anche Laura Boldrini non sa dire in che anno è stato ucciso dalla mafia il generale. Boldrini non sa rispondere neanche su quale sia il titolo più famoso di Leonardo Sciascia. E come spesso avviene la classe politica appare del tutto impreparata…