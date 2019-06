Guerra di nervi Di Maio-Salvini, il voto è più vicino. E Conte scalpita per fare il bis

L’ipotesi di un rimpasto scuote il governo Conte forse più delle polemiche sulla letterina di risposta alla Ue, scritta, divulgata poi smentita e corretta. La guerra di nervi in atto tra Di Maio e Salvini è all’origine di quell’iniziativa della misteriosa manina che ha dato ai giornalisti la bozza avvelenata destinata in un primo momento, con l’indicazione dei tagli al reddito di cittadinanza, al commissario Ue Moscovici.

I retroscena giornalistici parlano di un premier Conte sornione, pronto ad approfittare del caos tra i due partiti di maggioranza non per mollare l’incarico ma per ottenere un bis, un nuovo mandato che lo renda più solido nella sua opera di mediazione in caso di rimpasto. Come scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera, parlando del vertice al Colle tra Conte e Mattarella, “nel corso del colloquio, infatti, pur con le dovute cautele lessicali e con altrettanto tatto istituzionale, Conte ha rivolto una domanda circostanziata a Mattarella. Che tradotta faceva così: se mi dimettessi, potrei riottenere l’incarico? Dal modo in cui è sceso dal Colle, si è capito che la risposta non è stata quella sperata, nonostante alcuni suoi consiglieri lo avessero istruito con famosi precedenti. Ma in caso di crisi il presidente della Repubblica sarebbe intenzionato ad avviare le consultazioni, e in assenza di una maggioranza scioglierebbe le Camere e indirebbe le elezioni”.

Ecco perché il giochino di Conte potrebbe non funzionare, soprattutto se divampasse, come sembra, un altro giochino, quello del “cerino”, nel quale sembrano impegnati Di Maio e Salvini: il giochino a chi accollare le responsabilità di far cadere il governo per andare a casa ed evitare la trappola della manovra di autunno, che al momento, al di là delle lettere, resta un ostacolo quasi insormontabile per il governo a fronte delle reiterate promesse fatte agli itaiani. «Al di là delle tensioni giudiziarie, la condizione dei conti pubblici, unita alla condizione politica del governo, porta (quasi) tutti ad essere negativi sul futuro dell’esecutivo. Ce n’è traccia nei dialoghi tra Tria e il suo vice leghista Garavaglia, convinto che così non si va avanti. Conte prova a invertire la tendenza, nonostante i problemi di governo incrocino una crisi che sembra di sistema: con la magistratura nella bufera, con ex capi di stato maggiore che disertano in polemica la parata del Due giugno, con la chiusura in serie di stabilimenti industriali che colgono di sorpresa il ministro Di Maio, i chicchi di grandine colpiscono ovunque….”, conclude Verderami sul Corriere, secondo cui, nel gioco del cerino, non c’è dubbio che a rischiare di più ora sia Salvini. «Proprio il netto successo alle Europee lo espone: da questo momento qualsiasi questione gli verrà messa in conto».