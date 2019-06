Grande Fratello, follia in piena notte: Francesca De Andrè aggredisce Gennaro

Va in onda l’ira funesta di Francesca De Andrè. Ancora una volta la situazione al Grande Fratello degenera. Non bastavano le aggressioni verbali a Lemme, le litigate furiose con fidanzati ed ex fidanzati. Non bastavano le scene indigeribili, di una volgarità incredibile. Nella trasmissione di Barbara D’Urso si trascorre un’altra notte senza limiti. Una lite furibonda, insulti e schiaffi. Tutto è partito dopo la diretta del lunedì sera. Una diretta che è stata particolarmente difficile per Francesca De Andrè. Ed è stata proprio lei a perdere il controllo verso le 2.30 di notte con Gennaro Lillio, mettendogli le mani addosso durante un “party” nella casa.

Grande Fratello, gli insulti di Francesca De Andrè

«Mi hanno massacrata, te ne rendi conto? E tu ti sei unito agli altri! Mi fai schifo. Omuncolo che non sei altro, verme. Ti devi vergognare, volevi farmi passare da gelosa e invidiosa di Taylor», le parole di Francesca De Andrè, come riporta Libero. «A chi devi fare il favore? A chi? Mi hai detto che devi fare un favore a una persona e fare lo scemo con Taylor Mega. Parla chiaro. Sei un infame. Hai due arachidi al posto dei cog***. Tu sei uno scemo, io non ci sto con una faccia di m*** come lui una settimana. Un cretino. Ma fot***. Uomo di m***, uomo di m***, sei solo un uomo di m***». Poi la De Andrè ha anche strattonato e colpito con uno schiaffo sulla mano Lillio, facendogli cadere in terra le cose che stava mangiando. «Spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti contro di lei – ha detto il ragazzo -. Mi ha scaraventato le cose via dalle mani ed era aggressiva urlava e mi offendeva. Mi ha dato un ceffone alle mani. Con me ha chiuso davvero, questa non posso perdonargliela, stretta di mano ognuno per la sua strada».