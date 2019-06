Adozioni, Gramazio: «Cambiare la legge per togliere potere alle associazioni»

«Bisogna cambiare la legge sulle adozioni e costituire immediatamente un tavolo dove affrontare con responsabilità e impegno la grave situazione». Domenico Gramazio, direttore del periodico Realtà Nuova, ricorda che tre mesi fa alla Fondazione An si era svolto il convegno dal titolo “Donne in campo, ieri, oggi, domani” promosso da Realtà Nuova e dalla Fondazione Rivolta Ideale. «Matilde Cinti (nella foto) – racconta Gramazio – nostra dirigente ed insegnante di scuola media superiore aveva trattato il tema “Nuove norme per le adozioni”. La Cinti nel suo intervento aveva denunciato la fuga degli italiani che volevano e che vogliono adottare in altri paesi europei e sud americani perché “le adozioni in Italia sono un vero e proprio scandalo”». E poi ancora: «Nessuna associazione, nessun patronato e nessuna Onlus vuole dare in adozione i piccoli a loro affidati. È giusto quindi come abbiamo ribadito nel nostro convegno che bisogna cambiare la legge. Ci dispiace dover dire che siamo stati delle vere e proprie “cassandre”, le cronache in questi giorni sono piene di uno scandalo che vede compromesse istituzioni, strutture, ed enti locali. Siamo convinti – conclude Domenico Gramazio, ideatore del convegno – che bisogna affrontare alla radice questo problema, e togliere dalle “grinfie” delle associazioni tanti e tanti bambini».