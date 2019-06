Giorgetti telefona a Borghi: «Tranquillo, ho fatto uno scherzo e ci sono caduti tutti»

Polemica mai esistita. Sembrava un duello rusticano all’interno della Lega. Invece no. Quella di Giorgetti – che ha affermato che sui ‘mini-Bot‘ «c’è ancora chi crede a Borghi» – «era solo una battuta». Ci sono caduti quasi tutti e ci hanno imbastito la solita polemica di giornata ipotizzando un “coltellata” a Salvini da partede suo “vice” di ferro. Invece le cose sono state chiarite dallo stesso Borghi, come riporta il Corriere della Sera: «Mi ha poi telefonato per dirmi che il suo era solo uno scherzo», racconta Claudio Borghi, che non ipotizza nessun dietrofront sulla proposta. E, sui dubbi di Mario Draghi: «Io lo correggo – sottolinea – dicendo che non si tratta affatto di nuovo debito ma di impegni che lo Stato deve già oggi onorare. L’unica alternativa è non pagare i debiti».

Minibot della discordia

Quanto all’opposizione di Confindustria è «perché non hanno capito, non sanno bene di che cosa stiamo parlando. A luglio con Salvini convocheremo tutte le categorie economiche e spiegheremo i nostri progetti su tanti punti. E tra questi, ci saranno anche i mini-Bot. Faremo capire a tutti che non si tratta d’altro che di crediti d’imposta trasferibili (se proprio vogliamo cambiare il nome). Penso che in tanti si ricrederanno». E sul sostegno del leader leghista, «Salvini lo sento spesso e – conclude – finora non mi ha mai espresso dubbi o desideri di venire meno a uno dei nostri cavalli di battaglia». Repubblica ha ipotizzato che le parole di Giorgetti potevano essere lette in chiave di ambizioni da commissario europeo. Borghi blocca questa illazione osservando: «Se per ottenere quel posto, bisogna uscirsene con simili dichiarazioni allora siamo messi male».