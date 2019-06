Gilioli (l’Espresso) provoca: gli italiani si stanno estinguendo, i migranti ci faranno solo bene (video)

Il vicedirettore dell’Espresso Alessandro Gilioli, ospite del talk show su La7 Tagadà, parla della questione migranti e dice: “questo che sto per dire farà arrabbiare i sovranisti”. Gilioli sostiene che poiché l’Italia è un paese che si sta estinguendo “contaminarci” con i migranti in arrivo non potrà che essere un bene. Insomma la teoria complottista della sostituzione etnica trova in lui un testimonial eccellente. Per inciso, Gilioli è autore di un blog molto combattivo “Piovono rane” dove parla molto male di Salvini, elogia Mimmo Lucano, e si mostra addirittura giubilante per l’assist dell’elemosiniere pontificio alle “okkupazioni” di Tarzan-Alzetta.