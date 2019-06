Gf, finale boom. La D’Urso esulta, il web la insulta. Poi la “benedizione” di… Matteo

Sorriso stampato sulla bocca, la solita foto su facebook. Barbara D’Urso esulta: «La finale del GF ha vinto la serata con oltre il 22% di share! Picchi del 42% di share e di 4 milioni e mezzo di spettatori! Il 42% di share… Grazieee!». Meno trionfalistici i commenti al suo post. Molti “navigatori” lanciano insulti, protestano. Una valanga di sfottò. «Dovremmo tutti denunciare te, il GF e Mediaset per il trattamento sfacciatamente di parte riservato alla De Andrè. Fate schifo!», scrive Marco R. «Più che il Grande Fratello si doveva intitolare la piccola Francesca», è il commento di Patrizia P.

Per Luca D. «è stato un Grande Fratello scandaloso, con conduzione pessima, puntate intere dedicate a Francesca De Andrè, alla quale sono state permesse tutte le offese, minacce, violenze». Il risultato però c’è e Mediaset è chiaramente soddisfatta: «La finale della sedicesima edizione del reality più famoso della tv ha dominato la prima serata con 3.301.000 spettatori totali e il 22.18% di share», si legge in una nota di Cologno Monzese. «Ottimo risultato anche sul target 15-64 anni, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari, con il 24.27% di share».

Ma arriva la benedizione inaspettata, quella di Matteo Salvini. «E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi? Dai, un sorriso allunga la vita» è il post scritto dal vicepremier, accompagnato dalla foto della vincitrice dell’ultima edizione del reality di Canale 5, Martina Nasoni, la giovane ternana “musa” ispiratrice della canzone La ragazza col cuore di latta che Irama ha cantato all’ultimo Festival di Sanremo.