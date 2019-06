Getta la spazzatura in strada, il sindaco la mette alla gogna sul web: «La riconoscete?» (video)

«Per i parenti e gli amici che riconoscono questa signorina che ieri pomeriggio ha comodamente buttato la sua spazzatura in mezzo alla strada: fatele vedere questo video, magari un po’ si vergogna e la prossima volta sta più attenta. I problemi ci sono e stiamo provando a superarli, ma se non si combatte l’inciviltà non si va da nessuna parte». Il commento, a corredo di un video pubblicato sulla sua pagina Fb, è del sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto al quale qualcuno ha inviato le immagini di una donna che getta immondizia in un angolo di una strada centrale della città vesuviana, per poi risalire in auto e andare via. In rete è iniziata la caccia alla “signorina della monnezza”, a quanto pare conosciuta nella zona….