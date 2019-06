«Gesù ti ama»: la piazza leghista risponde ai cardinali. E Salvini gongola (video)

“Scomunicato” da Santa Romana Chiesa, Matteo Salvini viene “santificato” ancora di più dalla piazza. A testimoniarlo c’è il siparietto andato in scena in quel di Castelfranco Emilia, dove un comizio del vicepremier e leader leghista si carica di richiami religiosi, senza che stavolta sia lui a ostentarli. Come testimonia un video.

Mentre Salvini parla a una folla acclamante, l’obiettivo si concentra sul pubblico e inquadra un paio di striscioni che suonano come una risposta ironica e un tantino irriverente alle gerarchie vaticane. «Liberaci dai comunisti» e «Gesù ti ama» vi si legge. Ma non basta, alla fine del comizio una signora si avvicina e dona al vicepremier un pacchetto rosso. Un astuccio che Salvini mostra compiaciuto alla folla, mandandola ancora di più in visibilio: «Sperando che qualche cardinale non si offenda, la signora mi ha regalato una rosa di Santa Rita benedetta». Grandi applausi ed ennesimo attacco trasformato in un assist al vicepremier.