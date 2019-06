Germania, collisione tra due Eurofighter in volo: muore uno dei piloti

Tragica collisione in volo per due Eurofighter dell’aeronautica tedesca. È stata infatti confermata la morte del pilota che era risultato disperso nella collisione dei due caccia in addestramento. E’ stato infatti ritrovato vivo solo uno dei due piloti coinvolti nello scontro in volo fra due velivoli militari tedeschi. La polizia, giunta sul posto, aveva infatti annunciato il rinvenimento di resti umani sul luogo della sciagura che successivamente sono risultati appartenere al pilota disperso. L’incidente è avvenuto attorno alle due del pomeriggio durante un’esercitazione militare della Bundeswwehr. I due piloti avevano entrambi azionato il sedile eiettabile ed erano anche stati visti mentre scendevano verso terra con i paracadute. Tant’è che le prime notizie riferivano che entrambi erano illesi. Tuttavia, il ministero della Difesa ha precisato che era stato ritrovato solo uno dei piloti: l’uomo è rimasto attaccato ad un albero con il paracadute e i soccorritori hanno cercato di farlo scendere in sicurezza. I due caccia coinvolti nell’incidente stavano prendendo parte ad una esercitazione di combattimento nel land nord orientale tedesco del Mecklemburgo. Dopo la collisione i due Eurofighter sono precipitati ad una distanza di dieci chilometri uno dall’altro.