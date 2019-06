Gasparri: “Forze armate presidio essenziale. Sarò alla parata per solidarietà con tutti loro”

”Andrò alla parata del 2 Giugno domani per solidarietà alle donne e agli uomini in divisa. Capisco la protesta di alcuni alti ufficiali che diserteranno l’appuntamento per denunciare la politica del governo. Ma io andrò proprio per essere fisicamente presente accanto a chi sta subendo lo smantellamento del comparto sicurezza-difesa da parte di un governo irresponsabile”. Lo dichiara Maurizio Gasparri (di Forza Italia).

