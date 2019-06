Gad Lerner la spara grossa: Soros santo subito. E su “Repubblica” beatifica il tycoon

Per Gad Lerner il fine giustifica i mezzi: ed è su questo fermo principio di riferimento che Gad Lerner dalle colonne di Repubblica tira la volata a Soros. Ora, che spesso il giornalista argomenti per paradossi e proceda per forzature e generalizzazioni estremiste, è cosa ormai quasi assodata. Ma stavolta, davvero, esagera: puntare l’indice contro chi critica il magnate ungherese e definire «mascalzonate» le azioni di chi lo avversa o non ne condivide idee e operato, ci sembra davvero troppo…

Gad Lerner: «Se Soros diventa il diavolo»

Ma tant’è: e in un accorato commento firmato su Repubblica e dall’emblematico titolo «Se Soros diventa il diavolo», Gad Lerner si scaglia contro chi lo accusa di organizzare e finanziare l’invasione sistematica e incontrollata di immigrati dal Nord Europa, rimpinguando le casse di quelle ong che fanno la spola dalle coste libiche ai porti di casa nostra, garantendo anche munifiche donazioni ai partiti filo europeisti, rigorosamente schierati sul fronte buonista dell’accoglienza coatta (a casa degli altri però)…. Un endorsement che scoppia ad orologeria proprio nei giorni del caso Sea Watch 3 che inchiodano il braccio di ferro tra il Viminale e la nave della Ong tedesca, cristallizzando una situazione già vista e rivista anche troppe volte, in cui Lerner definisce Soros un filantropo che ha il torto di essere detestato da Trump, Putin e Netanyahu – ma naturalmente ne ha anche per la Lega e per chi nel Belpaese svetta in cima alla lavagna tra i cattivi in prima linea contro il munifico tycoon ungherese – vittima indifesa definita dai suoi detrattori «malvagio burattinaio della Grande Sostituzione etnica, cioè l’immigrazione pianificata attraverso cui, per saziare la propria avidità, la finanza mondialista starebbe abbattendo il costo della manodopera europea». E ancora: «Siccome è molto ricco, siccome fu tra gli speculatori che nel 1992 scommisero vittoriosamente sulla svalutazione della sterlina e della lira, siccome devolve in opere di filantropia quasi la metà del suo patrimonio da 32 miliardi di dollari» il povero Soros è demonizzato e ostracizzato da avversari e competitor…

Attacco ai detrattori del magnate ungherese