Gabicce senza camerieri e bagnini: i giovani preferiscono il reddito di cittadinanza

«Molti giovani del Sud che l’anno scorso avevano fatto la stagione nei nostri alberghi quest’anno non sono voluti tornare a Gabicce perché stavano percependo il reddito di cittadinanza. E se accettassero di tornare perderebbero l’assegno da oltre 700 euro che a loro basta per vivere». La denuncia del sindaco Domenico Pascuzzi intervistato dal Resto del Carlino, agita il dibattito politico.

Una vera e propria emergenza per questa cittadina marchigiana al confine con la Romagna che conta 5.700 abitanti cui d’estate si sommano 89mila arrivi turistici per 578mila presenze complessive, tra comparto alberghiero ed extra-alberghiero.

A Gabicce Mare ci sono 85 alberghi, compresi i 4 stelle, oltre duemila seconde case, svariati b&b, ristoranti – chioschi bar e un grosso problema: non si trovano cuochi, aiuti, camerieri, baristi, lavapiatti, portieri di notte, donne dei piani, ma anche personale alla reception, inservienti e magazzinieri.

«Faccio un appello a chi cerca un lavoro – ha detto il primo cittadino – e soprattutto a coloro che hanno voglia di lavorare. A tutti loro dico di venire a Gabicce Mare all’associazione albergatori e ai vari hotel e rendersi disponibili a lavorare per l’imminente stagione».

Reddito di cittadinanza, il fallimento del governo

Fratelli d’Italia ha osteggiato il reddito di cittadinanza sia in parlamento che nelle piazze italiane. L’ultima protesta è stata inscenata la scorsa settimana a Roma, davanti alla sede Inps di via Amba Aradam. Alcuni ragazzi di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, per protestare contro «una misura assistenzialistica, perché non garantisce un lavoro, che rimane l’unica strada per restituire dignità alle giovani generazioni».

Il reddito di cittadinanza «è un grande inganno – ha attaccato il presidente di Gioventù nazionale, Fabio Roscani – una marchetta elettorale del governo. I 22 miliardi stanziati in tre anni per finanziare questa misura sarebbero stati più utili se utilizzati per abbattere le tasse sul mondo del lavoro».