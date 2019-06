Fratoianni: «La Meloni vuole sparare alle navi dei migranti». La risposta è fulminante (video)

«Ennesimo delirio a sinistra». Giorgia Meloni posta un video che vede protagonista in negativo Fratoianni, della Sinistra italiana. «La Meloni ha proposto il cannoneggiamento delle navi». Secca la risposta della leader di Fratelli d’Italia: «Al signor Fratoianni, in evidente stato di agitazione in studio, informo che non ho mai chiesto di sparare ad alcuna imbarcazione, quanto di affondare – una volta trasbordati tutti i passeggeri – le navi pirata che violano i nostri confini e che favoriscono l’immigrazione clandestina. E lo ribadisco!». Immediata la reazione del popolo del web, che ha commentato il video con giudizi sferzanti: «Sono al delirio più totale, ormai sparano parole in libertà sperando prima o poi di azzeccarne una», scrive Salvatore P mentre Roberto B afferma: «Di che meravigliarsi? È preciso costume e intento della sinistra travisare ad arte la realtà nel tentativo di fare apparire verso il falso e falso il vero». Valeria B sottolinea: «La prosopopea di Frantoianni è veramente intollerabile, è irrispettoso per chi la pensa diversamente da lui». Sferzante è il giudizio di Sergio DS: «Fratoianni rappresenta il fallimento di una intera ideologia. Quindi i suoi rimbrotti sono medaglie al valore». La maggior parte dei “navigatori” chiude l’argomento con poche parole: «La sinistra è alla frutta»

