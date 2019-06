Solidarietà di Fratelli d’Italia alla Guardia di Finanza dopo la manovra della Sea Watch. «Come rivelato da alcune fonti della Guardia di Finanza all’Adnkronos, la Sea Watch avrebbe tentato di speronare una nave delle Fiamme Gialle. Lo slogan “Restiamo umani” va bene solo per gli altri – ha detto il deputato di FdI, Federico Mollicone – La “Capitana” è un’antagonista criminale, e con il suo arresto lo Stato ha mostrato la sua presenza. Solidarietà alla Guardia di Finanza. La nave sia ora affondata. I parlamentari del Pd presenti sulla nave cosa hanno da dire? Cosa facevano durante lo speronamento? Sono complici? Se hanno assistito al tentativo di speronamento sono più che complici e andrebbero indagati per favoreggiamento di un’azione criminale». Dal canto suo il deputato sardo Salvatore Deidda, capogruppo in Commissione Difesa della Camera, ha affermato: «Piena solidarietà al personale della Guardia di Finanza e delle nostre Forze dell’Ordine impegnate nella snervante vicenda della Sea Watch 3 e che hanno rischiato la propria incolumità per l’irresponsabile decisione di forzare l’attracco dell’imbarcazione. Nessuno stato di necessità – dice Deidda – che non è riscontrabile nella vicenda Sea Watch, giustifica trasgredire le leggi e tanto più mettere a rischio l’incolumità delle persone e delle nostre Forze dell’Ordine nell’assolvimento del loro compito istituzionale».