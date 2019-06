Forte scossa di terremoto a Roma: grande paura, gente in strada. Epicentro a Colonna

Forte scossa di terremoto a Roma, magnitudo 3.7 tra il Lazio e l’Abruzzo. È stata sentita particolarmente nella zona Est della Capitale, tanto da sospendere la circolazione della metro C. I quartieri più colpiti, secondo le prime notizie, sono Lunghezza, Villaggio Prenestino, Castelverde e Ponte di Nona. Molta paura anche nella zona Nord di Roma e ai Castelli. In tarda serata si è sentito prima un suono sordo, poi la scossa è stata evidente. Molte persone si sono precipitate in strada, urlando. Si stanno verificando i danni. L’epicentro è stato individuato a Colonna a una profondità di 8 chilometri. Segnalazioni da Colonna, San Cesareo, Gallicano e Zagarolo, con segnalazioni a raffica.