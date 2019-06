Feto trovato morto nel bagno di un aereo di linea: irrintracciabile la madre

Raccapricciante scoperta allo scalo di Durban, in Sudafrica, dove i tecnici dell’aeroporto hanno trovato un feto completamente formato, ma morto, nel bagno di uno degli aerei di linea. L’agghacciante scoperta è stata fatta dagli addetti alle pulizie dello scalo di Durban, che stavano rupulendo l’aereo prima che partisse per desinazione Johannesburg. Ovviamente il volo è stato immediatamente annullato dalla compagnia FlySafair, una compagnia low-cost. Non si capisce come abbia fatto la madre, verosimilmente una passeggera dello stesso aereo, a passare inosservata all’uscita subito dopo aver partorito. Agghiacciante anche la formula scelta dalal compagnia aereo per annunciare la cancellazione del volo FA411 per Johannesburg: “Volo annullato per la presenza di un bimbo morto nei bagni dell’aereo”. A quanto siapprende il velivolo atterrato a Durban era regolarmente arrivato giovedì sera proveniente proprio da Johannesburg e sarebbe dovuto ripartire la mattina seguente.La scioccatente vicenda è riportata da il Giornale, che riporta che secondo gli inquirenti il bambino sarebbe completamente formato, dal che si suppone una gravidanza dopo il settimo mese. Dice la nota della compagnia: “Il volo FA 411 doveva partire da Durban alle 6.15 di mattina. Durante le operazioni di partenza, il nostro staff ha scoperto un feto abbandonato a bordo e abbiamo allertato immediatamente le autorità competenti. Non siamo in grado di fornire ulteriori informazioni sul ritrovamento del feto di cui ora si occupa solo la polizia. Faremo tutto il possibile per aiutare le autorità nelle sue indagini e ringraziamo i nostri clienti per la pazienza mostrata”.