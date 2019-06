FdI martedì in piazza: «Al via la campagna per l’elezione diretta del Capo dello Stato»

Si Dopo l’ottimo risultato delle elezioni europee e dei turni di ballottaggio in molti comuni italiani, Fratelli d’Italia torna in piazza, tra la gente per rilanciare una battaglia storica: quella per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Il primo appuntamento è martedì prossimo (18 giugno) alle ore 18 a Roma, in Piazza del Popolo, angolo via del Corso.

Mobilitazione di FdI

«Vogliamo un Presidente della Repubblica eletto direttamente dagli italiani – dice Massimo Milano, coordinatore Fratelli d’Italia a Roma – che rafforzi così l’unità nazionale, che dia prestigio internazionale all’Italia e che tuteli in pieno l’interesse della Patria. Lanciamo, quindi, per i prossimi mesi una mobilitazione generale di partito per la raccolta firme sulla petizione popolare per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Si potrà apporre la propria firma online sul sito www.fratelli-italia.it o meglio in strada con i tradizionali moduli cartacei nelle sedi e nei gazebo. Quindi invito tutti i coordinamenti municipali ad organizzare dei gazebo e a dare diffusione della campagna». I moduli ed i volantini si potranno ritirare nella sede di via Sommacampagna sempre a Roma, da martedì.