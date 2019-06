FdI: «Ai lavoratori della Portici Speedy Express garantire trattamenti adeguati»

«Vicinanza e solidarietà ai lavoratori della ditta di Portici Speedy Express srl che gestisce l’appalto da parte di Poste Italiane, per la vuotatura cassette di Roma Bravetta, Fiumicino ed in altre parti d’Italia». Lo dichiara Carmela Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Lavoro. «Lavoratori oggi costretti a scioperare per difendere i loro diritti ed il posto di lavoro. Per perorare questa causa, nei giorni scorsi, con il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida (primo firmatario), abbiamo presentato un’interrogazione, al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali».

FdI vicina al mondo del lavoro

«Nello specifico evidenziamo come queste persone che hanno sottoscritto un contratto part time con la Express Speedy S.r.l., si trovano a rispondere a esigenze organizzative delle Poste Italiane s.p.a.», specifica la parlamentare di FdI. «Di fatto quindi sono degli impiegati dell’Ente, ma non vengono trattati come tali. Infatti, sovente si verificano dei ritardi nel pagamento di stipendi, dei buoni pasti ed anche irregolarità nella quantificazione delle ore di lavoro straordinario prestate. Irregolarità che ovviamente riguardano anche la normativa contrattualistica nazionale di categoria. Ancora una volta Fratelli d’Italia dimostra con i fatti di essere attenta e vicina al mondo del lavoro e dei lavoratori, per questo abbiamo chiesto al ministro se è a conoscenza di quanto accade e quali urgenti iniziative intende assumere per garantire trattamenti economici adeguati e in regola con le ore di lavoro realmente effettuate».