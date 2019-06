Far West a Porta Portese: spranghe, cazzotti e colpi da ko tra i passanti (video)

Momenti di concitazione e scene da Far West ieri mattina al mercato di Porta Portese di Roma, dove si sono fronteggiati alcuni uomini a colpi di spranga e di cazzotti in volto, fino a quando uno di loro non è finito ko ed ha esultato quasi come se fosse al centro di un ring. In questo video pubblicato dal Messaggero si vede l’inizio della rissa e l’epilogo finale degli scontri forse tra venditori ambulanti, originati da questioni di parcheggio o di posizionamento delle bancarelle. Le sprangate fendono l’aria tra le urla dei presenti, fino alla sfida finale a colpi di cazzotti.

Il video del Messaggero