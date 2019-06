Esplosione sotto al Municipio di Rocca di Papa, ferito il sindaco e tre bambini (video)

Esplosione in un palazzo a Rocca di Papa, vicino a Roma. Il 118 è intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco: secondo le prime informazioni, un bambino è stato trasportato al Bambin Gesù in codice rosso, mentre altri due bambini sono stati portati in ospedale con mezzi privati. ​Il sindaco Emanuele Crestini è rimasto ferito in modo serio e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Tor Vergata. Un adulto, a quanto si apprende dal 118, viene medicato sul posto. A causare l’esplosione sarebbe stata una fuga di gas. Dopo lo scoppio c’è stato un parziale crollo dell’edificio di tre piani. L’esplosione è avvenuta sotto all’edificio del Comune, in corso Indipendenza. Dopo il boato si è sviluppato anche un incendio.

Il video tratto da Youtube con l’elisoccorso del sindaco