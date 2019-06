Esame di maturità: la seconda prova. Al liceo classico sono usciti Plutarco e Tacito

È il giorno della seconda prova scritta all’esame di maturità. Dopo la prova di italiano, uguale per tutti gli studenti tocca alla prova specifica per ogni indirizzo.

La seconda prova del liceo Classico è di latino e greco, composta da una versione corredata da informazioni sintetiche sull’opera e da tre quesiti sulla comprensione e interpretazione dei brani proposti. Per lo Scientifico è una prova mista di matematica e fisica.

Esame di maturità: Classico, Scientifico e Scienze Umane

Al Classico sono usciti Plutarco e un brano di Tacito tratto da Historiae. La versione di latino e il testo greco trattano della figura dell’imperatore Galba, come si legge su Skuola.net. La versione è tratta appunto da Tacito, il testo da Vita di Galba di Plutarco (Vite Parallele). Servio Sulpicio Galba Cesare Augusto è stato un imperatore romano: ascese al trono alla morte di Nerone e fu il primo a regnare durante l’anno dei 4 imperatori. Governò appena per 7 mesi: il 15 gennaio 69 venne assassinato dai pretoriani, che sostennero l’ascesa del nuovo imperatore Otone.

Allo Scientifico, uno dei problemi verte sulla Circuitazione del campo magnetico, chiedendo di sviluppare la formula che descrive il campo magnetico all’interno di un condensatore. L’altro problema, invece, è un classico studio di funzione.

Per Scienze Umane, la traccia parte dai testi tratti da Lettera a una professoressa (Scuola Barbiana), Storia della scuola (Saverio Santamaita).

Niente tracce – Incidente di percorso, invece, all’Itt Leonardo Da Vinci di Foggia: alle 9:30 non erano ancora arrivate le tracce per la seconda prova. A riferirlo è ScuolaZoo precisando che sono stati gli studenti, ancora in attesa fuori dall’istituto, ad informare la community.