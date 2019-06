Erdogan perde anche Istanbul dopo Ankara: sconfitto il suo candidato a sindaco

Recep Tayyip Erdogan perde anche Istanbul dopo Ankara.

Il suo candidato a sindaco della città, l’ex-premier Binali Yildirim, subisce una sconfitta e deve cedere il passo al candidato dell’opposizione repubblicana, Ekrem Imamoglu, saldamente in testa nel conteggio dei voti, attestandosi intorno al 53,6 per cento.

Yildirim ha ammesso la sconfitta. E si è congratulato con Imamoglu, che aveva già vinto, anche se di misura, il voto del 31 marzo scorso, poi annullato per presunte irregolarità.

“Al momento, il mio rivale Ekrem Imamoglu – ha detto il candidato di Erdogan, del partito islamico della Giustizia e dello Sviluppo (Akp) – è in testa nelle elezioni. Mi congratulo con lui, augurandogli successo”.

“Le elezioni significano democrazia, queste elezioni hanno ancora una volta dimostrato che la democrazia funziona perfettamente in Turchia“, ha aggiunto il candidato di Erdogan cogliendo la palla al balzo per smentire una volta di più le presunte irregolarità.

L’esito del voto del 31 marzo scorso – vinto anche quello dal candidato del Chp, per circa 14mila preferenze in più – era stato cancellato il 6 maggio dal Consiglio elettorale supremo (Ysk), accogliendo la richiesta dell’Akp che denunciava irregolarità.

Nonostante la decisione, che a Istanbul era stata accolta da una serie di proteste pacifiche ed è stata condannata a livello internazionale, Imamoglu si era detto certo di ottenere una nuova vittoria e di prevalere sul candidato di Erdogan. È così è stato..

Secondo la Cnn turca, con quasi il 95% delle schede scrutinate, il candidato dell’opposizione ha ottenuto il 53,6% dei voti, contro il 45,4% di Yildirim, candidato di Erdogan.

Erdogan perde dunque anche Istanbul, la città da dove 25 anni fa era partita la sua marcia trionfale alla conquista del Paese, dopo aver perso, tre mesi fa, la capitale Ankara.