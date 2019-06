Emergenza Roma, Rampelli: «Con la Raggi è tragedia, ma il governo è assente»

“In questo momento Roma è con i 5 Stelle senza prospettive e avvolta nel degrado. Solitamente, quando si giudica l’operato di una amministrazione, c’è sempre qualcosa che si salva. Per quello che attiene il mandato triennale di Virginia Raggi non si riesce a trovare una sola voce in attivo, che non significa necessariamente un attivo economico e materiale, ma anche uno spiraglio nell’orizzonte dello sviluppo e della crescita della città. La situazione è veramente critica, direi tragica, Roma ha perduto una sua identità fondamentale e sta pian piano scivolando verso le aree territorialmente più povere”. Così, all’Adnkronos, Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente dela Camera. “L’assenza di visione, oltre che il degrado che la soffoca, è data anche dal fatto che nel dibattito aperto da questo governo sulle autonomie aggiuntive della Regioni manca completamente e clamorosamente la voce della Capitale d’Italia – continua Rampelli – che pur avendo un residuo fiscale come la Lombardia e il Veneto non si inserisce in questa dinamica almeno per fare in modo di poter rilanciare il suo ruolo di Capitale con poteri straordinari, quelli di Parigi, Bruxelles, Londra, Berlino, con il trasferimento dei beni che possono essere messi a reddito per garantire un percorso virtuoso e un trasferimento di risorse”.