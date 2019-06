Droga, Fratelli d’Italia: oggi convegno a trent’anni dal T.U. sugli stupefacenti

In vista della Giornata Mondiale di Lotta alla Droga del 26 giugno, oggi, giovedì 20 giugno, si terrà il Convegno: “Il futuro del sistema dei servizi a 30 anni dal DPR 309/90” dalle ore 15.00 alle 18.00 presso la Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati – Palazzo Theodoli Bianchelli, Piazza del Parlamento 19.

Sono ormai passati quasi 30 anni dal dpr 309/90 e quasi 20 anni dalla legge 45/99. Il presente convegno vuole offrire un contesto di ascolto e riflessione agli operatori ed esperti dei servizi del pubblico e del privato sociale, a fronte dell’assenza decennale della Conferenza Nazionale sulle droghe e in vista di una riforma del sistema di interventi, ormai non più procrastinabile, per rimettere al centro del dibattito politico ed istituzionale un’emergenza sociale che, per troppi anni, è stata avvolta dal silenzio nonostante mieta migliaia di vittime.

Introduce l’On. Maria Teresa Bellucci, promotrice del Convegno e Responsabile Nazionale Dipartimento Dipendenze di Fratelli d’Italia.

Contributo di apertura dell’On. Giorgia Meloni Presidente FdI. Saluti istituzionali dell’On. Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera, e dell’On. Francesco Lollobrigida, Capogruppo FdI alla Camera dei Deputati.

Intervengono Luciano Squillaci, Presidente Federazione Italiana Comunità Terapeutiche – F.I.C.T., Guido Faillace, Segretario Esecutivo Nazionale Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze – FeDerSerD, Biagio Sciortino, Presidente del Coordinamento Nazionale dei Coordinamenti Regionali degli Enti accreditati per le dipendenze – Intercear, Giuseppe Mammana, Presidente Associazione Cura Dipendenze Patologiche – Acudipa, Isabella Guidi Federzoni, Presidente Associazione Comunità Terapeutiche Accreditate – Acta Lazio, Don Chino Pezzoli, Fondatore Comunità Promozione Umana, Don Antonio Mazzi, Fondatore Comunità Exodus, Antonio Boschini, Responsabile Sanitario Comunità San Patrignano, Achille Saletti, Presidente Comunità Saman – Anteo, Giampaolo Nicolasi, Responsabile Comunità Incontro, Padre Matteo Tagliaferri, Fondatore Comunità In Dialogo.

Modera Fabrizio Frullani, giornalista del Tg2.

L’evento viene trasmesso in diretta webtv della Camera.