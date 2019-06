Dramma della povertà a Roma: anziani coniugi si uccidono in casa

Marito e moglie sono stati trovati morti in casa in via Santi Cosma e Damiano, in zona Tomba di Nerone, a Roma. La polizia è intervenuta sul posto. Sarebbe stata una parente, che vive a Milano, a lanciare l’allarme perché non riusciva a contattare i coniugi. Arrivate sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato la coppia senza vita nella camera da letto.

Si indaga sull’omicidio-suicidio

Gli investigatori hanno trovato in casa una pistola e un biglietto d’addio scritto dal marito. Vi si parla delle gravi difficoltà economiche cui i coniugi dovevano fare fronte. Dunque, benché ancora le indagini siano totalmente aperte, i primi indizi fanno sospettare che la morte degli anziani coniugi potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio, forse dettato dalle ristrettezze. I due, 77 anni lei e 74 lui, sono stati ritrovati sdraiati a letto, uno accanto all’altro. L’ipotesi è che sia stato l’uomo, un professionista, a uccidere la moglie per poi togliersi la vita.