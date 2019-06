Domattina il direttore del Secolo d’Italia Francesco Storace tornerà ad Agorà, su RaiTre. La trasmissione condotta da Serena Bortone comincerà alle 8.

Al centro della discussione ci sarà probabilmente la situazione economica del Paese, alla vigilia dell’invio della lettera che Conte deve recapitare all’Unione Europea e che sta facendo discutere il governo in modo abbastanza singolare. Il premier che non vuole litigare con Bruxelles, mentre Salvini ha lanciato accuse alla Commissione persino dall’America per la sua missione lampo.

In studio Friedman e Morelli

In studio ci saranno sicuramente Alan Friedman, ls giornalista di Politico Silvia Sciorilli Borrelli e il deputato leghista Alessandro Morelli, con vari altri ospiti che via via si alterneranno durante la trasmissione. Da Parigi Guido Crosetto.

Si preannuncia un dibattito di sicuro interesse anche su Flat tax e salario minimo, che sono i principali temi da discutere nell’esecutivo e in Parlamento. Sullo sfondo i rapporti politici con la Ue anche alla vigilia della tornata di importanti nomine nella Commissione.