Dalla lotta alla povertà alla vacanza di lusso: Di Maio fa il vip e sceglie un hotel… a 5 stelle

Il Cinque stelle è sempre il marchio che Luigi Di Maio preferisce di più, in assoluto, anche quando c’è da organizzare una vacanza romantica in Sardegna in compagnia della sua fidanzata Virginia Saba, giornalista sarda con la quale il vicepremier si è regalato due giorni di vacanza di extra lusso nell’arcipelago della Maddalena. Secondo il racconto del settimanale “Chi“, che pubblica anche delle foto in esclusiva, “Di Maio e la fidanzata sono arrivati venerdì sera da Roma e hanno soggiornato al Grand Hotel Poltu Quatu, albergo cinque stelle a due passi da Porto Cervo, in piena Costa Smeralda, che si affaccia sul mare (prezzo delle camere: si parte dai 250 euro a notte per quella basic e si arriva ai 3 mila per la suite presidenziale)”.

Nel servizio del settimanale si racconta della due-giorni di lusso fatta di cenette a lume di candela ed escursioni su spiagge da sogno, nonché pranzi in ristoranti “dove per mangiare si spendono circa 300 euro a persona”. Una svolta vip per Di Maio, impegnato politicamente sul terreno della povertà e del sostegno al reddito degli indigenti, nonché nelle trattative per provare ad arginare le tante crisi industriali che sono in corso in Italia. La speranza è che due giorni di relax in un posto di sogno abbiano aiutato il vicepremier a chiarirsi le idee sul futuro del governo itaiano.