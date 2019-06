Dal cane trascinato dall’auto alla “rinascita” di Lazzaro: i leader della politica in campo per gli animali (Video)

Giorgia Meloni posta il video che non esita a definire, giustamente, «agghiacciante» del povero cane sbalzato ai disonori della cronica più atroce trascinato da una macchina in corsa. Matteo Salvini segue su Facebook, posta e ritwitta la vicenda del povero pastore tedesco Lazzaro, avvolto in guaine e coperte e lanciato da metri di altezza da chi ha voluto disfarsene e tornato a nuova vita – anche se paralizzato negli arti posteriori, grazie alle amorevoli cure dei coniugi che hanno e gestiscono in Sicilia “L’oasi del randagio”. Per non dire di Michela Vittoria Brambilla, già Ministro per il turismo nel IV Governo Berlusconi e Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, oltre che presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, da sempre impegnata in prima linea per la tutela e il rispetto degli animali. E in principio fu Silvio Berlusconi, da sempre appassionato di cani e celeberrimo padrone di Dudù, tra i primi a inserire tematiche animaliste in un programma elettorale.

Cani maltrattati, abbandonati, uccisi: i leader della politica scendono in campo

La politica del centrodestra guarda alle tematiche animaliste e green: e in un periodo come quello appena cominciato degli abbandoni estivi l’argomento diventa di drammatica attualità più che mai. Non a caso, sulla orrifica tradizione cinese che ogni anno celebra il “festival della carne di cane di Yulin”, città della Cina sud-orientale, giunto alla sua decima edizione, appena poco fa Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook ha postato: «Che orrore! Anche quest’anno si terrà Il festival della carne di cane di Yulin…Una barbarie inaccettabile che il governo Cinese non ha voluto interrompere. Anche io firmo la petizione per far cessare questa terribile mattanza. Voi da che parte state»? E solo poche ore fa, sulla sua pagina Fb, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha duramente sanzionato l’episodio del «cane legato con il guinzaglio dentro al bagaglio posteriore» e «vergognosamente TRASCINATO, chissà per quanto» tra Barletta e Trani, quando già, appena un paio di giorni prima, e per la seconda volta in un mese e mezzo, sempre il leader del Carroccio che segue da vicino la storia di Lazzaro, che dopo mesi di cure amorevoli, recuperato in fin di vita dalle persone straordinarie che gestiscono L’Oasi Del Randagio, ha ricominciato a camminare aiutato dal carrellino (postando anche il video che riproducioamo in basso preso dalla pagina social del ministro che a sua volta l’ha ri-postato dalla pagina Facebook dell’“Oasi del randagio” ndr), dopo aver lodato pazienza, dedizione e tanto affetto messi in campo da parte di chi aiuta queste povere bestiole maltrattate, ha ricordato «la proposta di legge della Lega per raddoppiare le pene a chi fa del male agli animali è arrivata in Commissione giustizia al Senato, chiedo il supporto di tutti per accelerare: non si tratta di una questione politica, ma di civiltà che dovrebbe unire tutte le persone di buonsenso»!

Berlusconi da sempre in campo per la difesa degli animali: «Porterò questa battaglia in Europa»

E come Giorgia Meloni e Matteo Salvini che lanciano l’appello social, anche Michela Vittoria Brambilla lavora da sempre alacremente sulla tutela degli animali forte di un partito alle spalle come Forza Italia che, appena un mese fa, a una settimana dal voto europeo, attraverso le parole del suo padre nobile, Silvio Berlusconi che spiegando i motivi della sua candidatura a Bruxelles aveva detto quanto riportato, tra gli altri, da Il Giornale: «Sono qui per ricordarvi che da anni mi batto per difendere gli animali e i loro diritti”, dice il Cavaliere, ricordando che “in Parlamento ci sono più di 50 proposte di legge di Forza Italia in favore degli animali e dei milioni di cittadini che convivono con i loro amici a quattro zampe». «Le nostre non sono, come quelle degli altri, promesse elettorali, non sono una trovata dell’ultima ora, ma un capitolo stabile e fondamentale del nostro programma, a cominciare dall’inasprimento delle pene per chi uccide o maltratta un animale. Il mio impegno quindi nell’Europarlamento e in Europa sarà coerente con quanto abbiamo già fatto e stiamo facendo a livello nazionale per gli animali in accordo con i nostri concittadini che amano gli animali e li considerano membri della loro famiglia. Aituateci ad aiutarli».