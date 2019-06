Da Lorenzo Baglioni la canzone della maturità: un ripasso ironico delle materie d’esame (video)

L’esame di maturità è alle porte e Studenti.it presenta in esclusiva assoluta il nuovo brano di Lorenzo Baglioni, ‘Maturandi’. Disponibile da oggi su tutti gli store digitali, il nuovo inno della Maturità 2019 racconta con tono ironico ed emozionale le paure e le ansie ma anche la leggerezza romantica dei ragazzi e delle ragazze alle prese con il primo rito di passaggio della loro vita, in un momento di condivisione generazionale. Il testo gioca sugli argomenti più gettonati del programma d’esame, dalla matematica (”il limite se x tende a zero / di sen(x) su x è uguale a uno per davvero”), alla storia (”la polveriera dei Balcani / 1-8-6-1, diventiamo italiani”) e alla filosofia (Filosofia, l’aut-aut per Soren Kierkegaard / Kant e la critica della ragion pratica). I timori (”l’incubo ricorrente / mi sveglio e non so più niente!”) e le speranze (”questa notte è così breve per dei sogni così grandi”), si trasformano nei versi di una canzone pop, un vero e proprio tormentone dedicato al momento magico di chi si trova alla fine del percorso scolastico per affrontare insieme l’ultimo grande ostacolo, al ritornello di M’ama, non m’ama, sì, ma-maturandi!