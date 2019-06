Crocifisso in tv, Michele Serra perde il controllo: «Satanista sarà tua sorella»

Michele Serra, dopo avere criticato pesantemente Marina Nalesso per avere indossato il crocifisso durante la conduzione di un’edizione del Tg2, è stato sommerso da una valanga di critiche. Nella sua consueta rubrica L’Amaca sulle colonne di Repubblica, il giornalista ha scritto: «Ma almeno per ipocrisia, almeno per uno scrupolo formale, almeno per fare finta che, tra gli utenti pagatori di canone, ne esista qualcuno che preferirebbe evitare i simboli religiosi al collo di chi esercita una funzione pubblica, ovvero di tutti: non si potrebbe cortesemente evitare?». Poi ha tirato in ballo la Francia, dove «condurre un telegiornale con un crocefisso al collo, a meno che non si tratti di un’emittente religiosa privata con preti e suore nel palinsesto, sarebbe inconcepibile; forse anche un reato…».

Michele Serra sommerso dalle critiche

Le sue affermazioni non sono passate inosservate e in molti lo hanno accusato di cristofobia e crocifissofobia. A fare la lista degli attacchi ricevuti ci ha pensato lui stesso, proprio dall’Amaca del 19 giugno intitolata “Satanista tua sorella” e nella quale ha sparato a zero contro “un paio di giornalisti di destra e disonesti lettori”. Ecco la risposta: «Massone, satanista, servo dell’Islam. Sono alcune delle imputazioni leggibili nella raffica on line (innescata da un paio di giornalisti di destra, disonesti lettori delle mie parole e di conseguenza disonesti nello scrivere le loro) della quale sono bersaglio per avere sostenuto che non si dovrebbe condurre il tigì di un servizio pubblico (che è di tutti) con il crocefisso al collo. Concetto diventato, nella distorsione consapevole data in pasto al branco degli inconsapevoli (che non mi hanno letto, e non mi leggeranno mai), “Serra vuole vietare il crocefisso”».