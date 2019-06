Cremona, ivoriano ammazza la figlia di due anni a coltellate e tenta il suicidio

Una bambina di due anni è stata trovata morta in casa a Cremona, uccisa con una coltellata. Accanto al corpo della piccola c’era il padre ferito. Secondo quanto ricostruito finora l’uomo, un ivoriano di 37 anni, avrebbe ucciso la figlia tentando poi di togliersi la vita colpendosi con la stessa arma all’addome. All’arrivo dei soccorsi per la bambina non c’era più nulla da fare, mentre il padre è stato trasportato in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell nucleo investigativo e della compagnia di Cremona che hanno avviato le indagini. Jacob Danho Kouao, un uomo di 27 anni, della Costa d’Avorio, è in pericolo di vita: la figlia Gloria gli era stata affidata per qualche ora perché con la moglie, anch’ella ivoriana, erano in corso le pratiche di separazione. Sarebbe stato lo stesso ivoriano a chiamare la padrona di casa, con la quale aveva stipulato un contratto d’affitto regolare dando l’allarme: “Sto male, chiami il 118”. La scena che i carabinieri si sono trovati di fronte era raccapricciante: tanto sangue e il corpo martoriato della piccola bambina accoltellata.