Cibo per i migranti gettato nella spazzatura: il video della vergogna diffuso da FdI

🔴VERGOGNA! Davanti al centro d’accoglienza nel Municipio IX di Roma il cibo destinato agli immigrati gettato nell’immondizia. Guardate e fate vedere a tutti il video diffuso dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio Andrea De Priamo.Andremo in fondo a questa vicenda: presenteremo un’interrogazione d’urgenza al sindaco Raggi e chiederemo riscontro dell’accaduto ad ogni livello istituzionale! Pubblicato da Giorgia Meloni su Giovedì 13 giugno 2019

De Priamo, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha postato due video sul suo profilo Fb svelano gli sprechi vergognosi di cibo destinato ai migranti dello Sprar di via Pallavicini. Cibo ancora intonso, incellofanato buttato nell’immondizia. Non è la prima volta che accade questo scempio. Giorgia Meloni non può esimersi dal commentare e stigmatizzare l’ultimo spreco del business dell’accoglienza che arriva da Roma. Decine di sacchi grigi della spazzatura ammassati a ridosso della struttura di via Pallavicini. «Vergogna! Davanti al centro d’accoglienza nel Municipio IX di Roma il cibo destinato agli immigrati gettato nell’immondizia. Guardate e fate vedere a tutti il video diffuso dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio – scrive la Meloni – Andremo in fondo a questa vicenda: presenteremo un’interrogazione d’urgenza al sindaco Raggi e chiederemo riscontro dell’accaduto ad ogni livello istituzionale»!

Pane, pasta, carne: è questa l’etica solidale?

In un sacco ci sono decine di piatti in plastica, ancora chiusi ermeticamente con la pellicola trasparente. Al loro interno quella che sembra una bistecca impanata con il contorno di patate al forno. Il video denuncia fa emergere una quadro sconcertante. Porzioni di pasta di ogni tipo al sugo o in bianco, piatti di risotto, secondi di carne e di pesce. «Possibile che non si riesca ad inviare un quantitativo giusto di cibo e se ne debba sprecare così tanto? – si chiede il capogruppo di Fratelli d’Italia su Facebook – è questa la etica solidale, il tutto viene gestito con superficialità o peggio con spregiudicato cinismo?».

Cibo per migranti, spreco insostenibile

Il secondo video mostra sacchi di carta stracolmi di pane.«I soldi degli italiani, in aiuto ai centri d’accoglienza – spiega al Messaggero De Priamo – non solo ingrossano il circuito dello spreco alimentare ma soprattutto fanno riflettere sulla gestione delle risorse a loro destinate». Per i buonisti pro immigrazione sono sempre sembrati pochi i 21 euro fissati dal Viminale per ogni straniero ospitato. Questi due video mostrano l’esatto contrario.