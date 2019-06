“I debiti non sono debiti” a dirlo non è qualche finto economista con laurea comprata in Albania ma quella Unione Europea che ci vuole processare per debito eccessivo.

Che a Bruxelles non tutti avessero la testa a posto era noto, ma sapere che nel debito pubblico nazionale, secondo i parametri del Trattato di Maastricht, non sono calcolati i debiti delle pubbliche amministrazioni verso i fornitori grida vendetta. Il messaggio è però chiaro: chissenefrega dei principi di contabilità internazionale e sopratutto chissenefrega delle imprese e degli artigiani italiani che aspettano i loro soldi da Comuni, Regioni, Ministeri ed enti vari.

53 miliardi da riprenderci

Secondo la Cgia di Mestre, l’ammontare complessivo dei debiti commerciali della pubblica amministrazione ha raggiunto i 53 miliardi di euro pari al 2,9% del PIL, un record purtroppo tutto italiano dal momento che in Europa nessun altro Paese ha un debito commerciale così alto. È altrettanto vero che questo debito proprio perché così elevato se fosse in qualche modo saldato e quindi immesso nel circuito virtuoso dell’economia interna contribuirebbe molto alla ripresa. La restituzione sotto qualunque forma monetizzabile di questo debito rappresenterebbe infatti un importante aumento di capitale circolante e quindi di ricchezza nazionale.

A Bruxelles però tutto questo non interessa: le eurotruppen devono proteggere quel debito i cui creditori non sono tanto gli imprenditori italiani quanto piuttosto Soros e i suoi “amici”, quelli cioè che attraverso la finanza internazionale speculano abitualmente sui nostri titoli di Stato.

La curiosa contabilità europea

Non si spiegherebbe diversamente il fatto che per la contabilità di Bruxelles il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione attraverso l’emissione di nuovi titoli – ad esempio i cosiddetti “minibot” – farebbe addirittura aumentare il debito totale invece di lasciarlo invariato. È evidente infatti che se il debito pubblico fosse inclusivo dei debiti commerciali un eventuale loro saldo attraverso l’emissione di nuovi titoli sarebbe una mossa “neutrale”.

Tra le cose da cambiare in Europa c’è quindi questa curiosa “contabilità” fatta a misura delle “banche degli affari loro” alla faccia purtroppo dei nostri legittimi interessi nazionali.