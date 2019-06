Ci costerà caro il rinnovo delle sanzioni Ue alla Russia. Pagherà anche l’Italia

I capi di stato e di governo dei 28 hanno dato il loro via libera al rinnovo delle sanzioni alla Russia, per sei mesi, per il mancato rispetto degli accordi di Minsk. Come di consueto, la decisione è stata preceduta da un punto informativo del presidente francese Emmanuel Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel, per spiegare come l’attuazione degli accordi di Minsk da parte di Mosca non abbia fatto registrare alcun progresso. «Le restrizioni occidentali sono costate alla Russia 50 miliardi di dollari in opportunità perdute dal 2014, mentre all’Unione europea 240», ha affermato il presidente russo nella “Linea diretta”, tradizionale appuntamento in cui rispondere alle domande dei russi.

Le sanzioni alla Russia ci danneggiano

Non sono buone notizie per noi. Le sanzioni alla Russia sono inutili a risolvere la crisi ucraina e penalizzano le imprese italiane. Fratelli d’Italia lo sostiene da sempre. Le esportazioni agroalimentari Made in Italy hanno perso oltre un miliardo di euro in cinque anni a causa del blocco che ha colpito una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce. Coldiretti ha fatto già il conto in un’analisi divulgata dopo la decisione del Consiglio europeo di estendere di altri sei mesi le sanzioni alla Russia. Una decisione che porterà molto probabilmente al rinnovo dell’embargo deciso da Putin come ritorsione quasi 5 anni fa con decreto n. 778 del 7 agosto 2014, più volte rinnovato.

All’azzeramento della spedizione di questi prodotti agroalimentari Made in Italy in Russia e alle perdite dirette subite dalle mancate esportazioni si sommano, sottolinea la Coldiretti, quelle indirette dovute al danno di immagine e di mercato provocato dalla diffusione sul mercato russo di prodotti di imitazione che non hanno nulla a che fare con il Made in Italy. Si tratta di un costo insostenibile per l’Italia e l’Ue. Decisione presa senza alcuna considerazione del pesante impatto che ciò comporta sul piano economico, occupazionale e ambientale.