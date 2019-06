Caso Foa, Mollicone: «Ormai c’è una maggioranza Pd-M5S. La Lega chiarisca» (video)

«Oggi é ufficialmente nata una nuova maggioranza targata M5S e Pd. Infatti, grazie ai voti del Partito democratico nella Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai è stata aprovata la risoluzione dei Cinquestelle sull’incompatibilità del doppio incarico di Marcello Foa come presidente della Rai e di RaiCom». La senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché, capogruppo in Commissione Vigilanza Rai e l’onorevole di FdI, Federico Mollicone vanno giù duro.

Mollicone: «La Lega dica basta a questo governo»

Un fatto grave che fotografa una lacerazione all’interno dell’esecutivo sulle cose Rai che grida vendetta. «Unn episodio che conferma come questo governo non abbia più una maggioranza, dilaniata dai contrasti interni che ormai non riguardano soltanto le scelte economiche e strategiche della Nazione». Fratelli d’Italia ha votato contro la mozione. Spiega Molllicone il motivo nell’intervista qui in calce: «I pareri giunti in Vigilanza garantivano la piena legittimità dell’assunzione dei due incarichi da parte del presidente Foa. Quella del M5S era semplicemente una strumentalizzazione o una ‘ripicca’, ma niente a che vedere con il merito. Ci auguriamo che adesso la Lega metta fine a questo governo che tanto male sta facendo all’Italia e agli italiani». E in effetti, i fronti di divisione cominciano ad essere troppi.