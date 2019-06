Casini: «La Meloni e Toti si alleano con Salvini, dobbiamo fermarli a tutti i costi»

«Matteo Salvini non tornerà mai al voto con Silvio Berlusconi e non si può dargli torto». Pierferdinando Casini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, delinea uno scenario politico per i prossimi mesi: «Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno un’intesa con Salvini e gli consentirà di vincere le elezioni. Io credo che bisogna impedirlo a tutti i costi». Per quanto riguarda le elezioni anticipate, conclude Casini, «giustamente Salvini è esitante. Bisogna aspettare un po’. Restano come macigni le contraddizioni di questo governo». E il web lo ha massacrato. Scrive un utente: « # sentichiparla lei é stato alleato di chiunque. Non é credibile». E un altro aggiunge: «Ma questo signore ancora parla? Sono 50 anni che è in Parlamento e non ha fatto mai nulla di nulla. Ora va in Tv a sparare contro tutto e tutti, da quale pulpito…». Un altro spara a zero: «Che pena questa trasmissione… I capaci che hanno distrutto l’Italia sempre presenti e sfornano ricette per salvare l’Italia. Anche l’assenteista record al Senato parla di ricette… ». E infine un altro utente scrive: «Caro Casini, stai zitto che é anni che sei in politica e oggi non ti c… e vota nessuno. Sei ancora mantenuto nonostante nessuno ti voti, ipocrita».

