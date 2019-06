Carta Bianca, Corona beve birra in diretta. La Berlinguer gli dà del maleducato (video)

Litiga con la conduttrice Bianca Berlinguer e beve birra in diretta: a Carta Bianca Mauro Corona è stato protagonista di un’altra sceneggiata in Rai, annunciando tra l’altro che forse non si presenterà alle ultime due puntate. La Berlinguer gli ha dato del maleducato dopo avere chiuso il collegamento. Non sono mancate le polemiche, animate da Michele Anzaldi del Pd, che è senza indugi partito all’attacco della trasmissione della figlia di Berlinguer: “L’ospite fisso di ‘Cartabianca’ Mauro Corona ha insultato il pubblico, ha insultato la Rai, ha insultato la conduttrice, ha insultato ministri in carica e governi precedenti. Fino alla vergogna di assistere alla bevuta in diretta dalla bottiglia di birra”. Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, parla di “cattivo esempio che vanifica le politiche anti alcol delle istituzioni. E’ il punto più basso di una lunga stagione fatta di continue violazioni della par condicio, disinformazione medica, sessismo, linguaggio da osteria”. “Il peggio del peggio, proprio in una trasmissione di informazione – prosegue Anzaldi – solo per tentare di drogare gli ascolti. Che aspetta la dirigenza Rai a prendere provvedimenti? Solidarietà alla conduttrice per il trattamento che ha ricevuto”.