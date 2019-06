Cagliari, massacra di botte un 73enne per derubarlo: aveva l’obbligo di dimora

Prima ha preso a pugni in faccia un 73enne che voleva derubare, poi è entrato a mettere subbuglio in un negozio affollato di famiglie, infine ha aggredito i carabinieri intervenuti per cercare di fermarlo. Un 21enne senegalese, ieri, ha provocato paura e caos in un centro commerciale di Elmas, in provincia di Cagliari. L’uomo, un venditore ambulante che è stato trovato ubriaco, era già stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

I pugni all’anziano e gli insulti ai carabinieri

I carabinieri erano stati chiamati dopo l’aggressione al 73enne, avvenuta nel parcheggio del centro commerciale. Il senegalese lo aveva colpito violentemente al volto, nel tentativo di derubarlo. Dopo il pestaggio, l’ambulante è entrato in un negozio del centro commerciale, dove i carabinieri lo hanno trovato intento a rovistare tra gli scaffali del reparto elettrico, mentre tentava di impossessarsi di diversi articoli. Lì lo hanno avvicinato per chiedergli i documenti e hanno ricevuto in risposta minacce, insulti e un netto rifiuto a qualsiasi tipo di controllo.

Una lunga lista di reati

I carabinieri, quindi, hanno tentato di calmare lo straniero, per non esporre a ulteriori rischi i numerosi clienti presenti nel negozio. Il timore era, tra l’altro, che il senegalese potesse utilizzare in modo violento anche la merce intorno a lui. Alla fine, non senza difficoltà, i militari sono riusciti ad ammanettarlo. Portato in caserma, il 21enne è stato dichiarato in arresto per tentata rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e inosservanza della misura di prevenzione dell’obbligo di dimora cui era sottoposto. Nonostante la reiterazione della resistenza, stamattina è stato portato in tribunale di Cagliari per il rito direttissimo.