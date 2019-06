Caccia alla facoltà con alti tassi di occupazione: ecco quale laurea garantisce lavoro

Qual è il percorso universitario che offre maggiori sbocchi professionali? Un rompicapo che, dopo la maturità, molti giovani si trovano ad affrontare; per questo possono essere utili gli ultimi dati del Rapporto 2019 AlmaLaurea sulla condizione occupazionale, che rappresentano uno strumento di orientamento importante per tanti diplomati che si accingono alla scelta del percorso universitario. Tra i laureati magistrali biennali del 2013 intervistati a cinque anni dal conseguimento del titolo si registrano rilevanti differenze tra i vari gruppi disciplinari. I laureati in ingegneria, del gruppo economico-statistico e quelli delle professioni sanitarie mostrano le migliori performance occupazionali, dal momento che il tasso di occupazione è ovunque superiore all’89%.

Sono invece al di sotto della media i tassi di occupazione dei laureati dei gruppi giuridico, letterario, geo-biologico e psicologico (il tasso di occupazione è inferiore all’80%). Anche tra i laureati magistrali a ciclo unico, intervistati a cinque anni,