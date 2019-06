Boris Johnson dice quello che tutti pensano: “Via dalla Ue senza accordo e senza pagare”

L’ex ministro degli Esteri britannico ed ex sindaco di Londra Boris Johnson, favorito nella corsa per la successione a Theresa May, ha annunciato che a meno di un accordo con Bruxelles che garantisca migliori condizioni, la Brexit si farà ma senza pagare l’assegno di divorzio dalla Ue, che ammonta a 39 miliardi di sterline, circa 44 miliardi di Euro. “Si pagherà – ha dichiarato in un’intervista al Sunday Times – solo quando ci sarà “migliore trasparenza sul percorso da seguire”. Johnson ha detto quello che tutti gli inglesi pensano, e che è già costato il governo ai conservatori e a Theresa May: il popolo vuole uscire dall’Europa e non è detto che per farlo debba pagare salato, o Bruxelles trova un accordo equo o il Regno Unito se ne va e non paga neanche.

Johnson esce tra l’altro da un’altra vittoria personale: l’Alta corte britannica ha annullato la decisione di un tribunale di grado inferiore sul ricorso presentato nei confronti dell’ex ministro degli Esteri. Secondo il querelante, Johnson aveva mentito durante la campagna del referendum per la Brexit del 2916, affermando che il Regno Unito versava 350 milioni di sterline a settimana all’Unione europea. Il reato ipotizzato era quello di cattiva condotta in pubblico ufficio. Il tribunale di grado inferiore aveva emesso nei confronti di Johnson l’invito a comparire in aula per un’udienza preliminare e un eventuale rinvio a giudizio. Con la sua decisione l’Alta corte ha bloccato il procedimento a carico di Johnson, tra i principali candidati alla successione di Theresa May alla guida dei Conservatori e del governo. DUe giorni fa, come si ricorderà, Theresa May si è formalmente dimessa dal suo incarico di leader del Partito conservatore. Lo aveva immediatamente annunciato il Telegraph, riferendo che la premier ha inviato una lettera al vice presidente del 1922 Commitee, l’organismo che rappresenta la base parlamentare del partito. Le sue dimissioni, annunciate due settimane, fa, aprono la gara alla sua successione. La May continuerà a guidare il governo fino alla scelta di un nuovo leader, che dovrebbe essere completata entro la settimana del 22 luglio.