Boldrini tifa per la “capitana”, il Pd avvia una raccolta di fondi per pagarle le spese legali

«Un governo incapace e sadico si accanisce sulle Ong e lascia 43 persone in mare solo per fare propaganda sulla loro pelle. Vergognatevi, adesso basta, fateli scendere!». Questo il tweet con cui Laura Boldrini, ex presidente della Camera, si è schierata dalla parte della Sea Watch sostenendo l’iniziativa della “comandante” Carola Rackete, per poi aggiungere, in tv: «In Libia c’è la guerra, ha fatto bene Carola Rackete: la capitana è un’eroina perché si assume le responsabilità, tanto di cappello».

Il Pd, invece, pensa a una raccolta di fondi per sostenere le spese legali della Ong e l’eventuale multa derivante dall’inosservanza dei divieti di entrare nelle acque territoriali. «A Lampedusa 10 tunisini sono entrati in porto su un barchino e altri 34 sono stati portati a terra da motovedette italiane. Salvini oggi si sveglia e sui social dice “se arrestano l’equipaggio della Sea Watch sono contento, sono dei fuorilegge, prima di tutti la comandante”. Ci sono persone che sbarcano continuamente a Lampedusa ma solo i 42 della Sea Watch sono diventati un problema perché sono su una nave Ong e diventano un caso politico internazionale», scrive in una nota il gruppo capitolino del Pd, che fa sapere che – “come gruppo Pd Campidoglio – abbiamo deciso di aderire alla raccolta fondi per la multa e le eventuali spese legali per la Sea Watch 3”.