Bocciata alle europee, rientra a lavorare alla Rappresentanza della commissione Ue

Beatrice Covassi, candidata non eletta nelle fila del Partito Democratico alle scorse elezioni europee, è regolarmente rientrata a dirigere l’ufficio della Rappresentanza Permanente della Commissione Europea di Roma.

Cioè prima guida l’ufficio della Commissione a Roma, poi si mette in aspettativa per le elezioni e per fare campagna elettorale per se stessa e per il Partito Democratico, e immediatamente dopo la bocciatura elettorale semplicemente torna a dirigere il medesimo ufficio. Un ufficio e un ruolo che richiedono terzietà assoluta, by the way.

In un momento così delicato per il nostro Paese e per i futuri assetti della nuova Commissione, proprio in questi giorni in via di definizione, l’ufficio di Roma della Commissione, che dovrebbe fare da mediazione e da cuscinetto tra le due capitali, si trova ad essere guidato da una persona che, a causa della candidatura con il PD, non appare più avere la necessaria terzietà. Ci si domanda chi possa rappresentare adesso, Covassi, e cosa possa riferire a Bruxelles in merito a quello che succede a Roma.

Beatrice Covassi, fiorentina di Firenze, molto vicina al Rasputin della Commissione, il potentissimo Segretario Generale Martin Selmayr fin dai tempi in cui lavoravano insieme ai dossier telecomunicazioni, è entrata in carica a Roma il 1 settembre 2016. E’ in scadenza, sempre alla Rappresentanza di Roma, il 31 agosto di quest’anno. I maligni vociferano che il suo lavoro a Roma non sia stato gradito a Bruxelles (e a questo si deve il mancato rinnovo della sua nomina) e proprio per questo motivo abbia tentato una carriera politica. I super maligni dicono addirittura che la sua iperesposizione mediatica -niente affatto gradita ai suoi superiori a Bruxelles- avrebbe poi agevolato la sua futura campagna elettorale.